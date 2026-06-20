Умер режиссер «Друзей», «Теории большого взрыва» и других известных ситкомов Джеймс Берроуз

В США на 86-м году жизни умер легендарный телевизионный режиссер Джеймс Берроуз, работавший над культовыми ситкомами "Друзья", "Теория большого взрыва", "Такси", "Фрейзер" и "Cheers". О смерти режиссера сообщил его агент Рик Розен, пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

За более чем пять десятилетий карьеры Берроуз срежиссировал более тысячи эпизодов популярных комедийных сериалов и 75 пилотных серий, которые впоследствии стали полноценными телепроектами. За свою работу он получил 11 премий "Эмми" и был номинирован 47 раз. Его называли "Стивеном Спилбергом среди ситкомов" за выдающийся вклад в развитие телевизионной комедии.

Среди самых известных работ режиссера – сериалы "Cheers", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюхарта", "Такси", "Фрейзер", "Друзья" и "Теория большого взрыва". Особенно ценили Берроуза за умение создавать сильные актерские ансамбли и поддерживать особую атмосферу на съемочной площадке.

Когда я режиссирую телешоу, я стараюсь достичь той золотой середины, где лучший сценарий сочетается с лучшей игрой и лучшей химией между исполнителями – писал Берроуз в автобиографии.

Он также считал, что главная задача режиссера комедии – найти "кратчайшее расстояние между персонажем и смехом".

Умер британский дизайнер Найджел Кабурн – создатель легендарной Everest Parka