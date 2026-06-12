Умер британский дизайнер Найджел Кабурн – создатель легендарной Everest Parka

Британский дизайнер одежды Найджел Кабурн скончался в возрасте 77 лет. О его смерти сообщили на официальной странице бренда Nigel Cabourn в социальных сетях, передает УНН.

Детали

Кабурн считается одной из самых влиятельных фигур в мире мужской моды. Он получил международное признание благодаря своему уникальному подходу к дизайну, который сочетал элементы военной, рабочей и экспедиционной одежды.

Найджел Кабурн родился в графстве Линкольншир в Великобритании. Свою первую марку одежды Cricket Clothing он основал еще в 1960-х годах, а в 1980-х перезапустил бизнес под собственным именем – Nigel Cabourn.

Особое влияние на его творчество оказала винтажная военная форма. Одним из главных источников вдохновения для дизайнера стала куртка пилота Королевских военно-воздушных сил Великобритании, которую ему подарил известный британский модельер Пол Смит.

Широкую популярность Кабурну принесло создание куртки Everest Parka – модели, вдохновленной экипировкой британской экспедиции на Эверест 1953 года. Именно эта куртка стала одним из символов его бренда и определила его стиль на десятилетия вперед.

Помимо дизайнерской работы, Кабурн был одним из крупнейших коллекционеров винтажной одежды в мире. За более чем полвека он собрал тысячи исторических предметов гардероба, военной формы и снаряжения, которые часто становились основой для новых коллекций.

На протяжении карьеры дизайнер сотрудничал со многими известными брендами, среди которых Converse, Fred Perry, Umbro, Red Wing, Gloverall, Henri-Lloyd и другими.

Особенно большой популярностью бренд Nigel Cabourn пользовался в Японии, где в разные годы работало до 11 фирменных магазинов.

Найджел Кабурн оставил после себя наследие, которое существенно повлияло на развитие современной мужской одежды и культуры винтажной моды.