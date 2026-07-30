Киевлянин, нанесший врачу ВВК 17 ударов ножом, получил подозрение в умышленном убийстве
Киев • УНН
31-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве врача ВВК. Мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений из-за несогласия с решением о годности к службе.
Жителю Киева, нанесшему врачу ВВК семнадцать ударов ножом, сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
31-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве врача военно-врачебной комиссии. По данным следствия, одной из последних его должна была осмотреть 55-летняя врач-хирург.
Со слов подозреваемого, он хотел, чтобы его осмотрели тщательно, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. После того, как мужчина понял, что его признают годным к службе, он нанес врачу около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. Нож мужчина имел при себе в сумке. В результате полученных травм женщина скончалась на месте
Задержанному мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним
В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за нарушения правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу.