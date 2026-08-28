FTC розслідує діяльність YouTube через блокування акаунтів та політику щодо контенту
Київ • УНН
FTC перевіряє, чи дотримувався YouTube власних правил під час блокування акаунтів і видалення контенту. Компанії поки не висунули звинувачень.
Федеральна торгова комісія США розслідує YouTube через можливе порушення законів про захист прав споживачів під час блокування акаунтів та обмеження контенту. Розслідування перебуває на завершальній стадії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел видання, FTC з минулого року перевіряє, чи дотримувався YouTube власних правил користування, коли видаляв контент, знижував його рейтинг або блокував облікові записи. Зокрема, агентство з'ясовує, чи могли користувачів вводити в оману умови платформи, через які вони вважали, що мають право публікувати певний контент, але згодом його видаляли або їхні акаунти блокували.
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Які саме облікові записи стали предметом перевірки, наразі невідомо. Компанію поки не звинувачували у порушенні закону, а саме розслідування може завершитися без позову чи інших правоохоронних заходів.
У FTC звертають увагу на правила соцмереж
YouTube та інші соціальні платформи блокували акаунти Дональда Трампа та інших політиків після штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. YouTube також видаляв матеріали про вакцини та COVID-19, які, на думку компанії, порушували її правила щодо дезінформації.
Голова FTC Ендрю Фергюсон раніше заявляв, що компанії мають дотримуватися власних правил щодо контенту та свободи слова.
Якими б не були ваші правила, ви повинні їх дотримуватися. Ви не можете пропонувати споживачам одну форму політики, коли вони вирішують, чи використовувати вашу платформу, а потім на практиці мати зовсім іншу
За даними Bloomberg, розслідування проводять юристи Бюро захисту прав споживачів FTC. У разі подання позову YouTube може укласти угоду з відомством або оскаржувати претензії в суді.
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