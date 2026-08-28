ФТК расследует деятельность YouTube из-за блокировки аккаунтов и политики в отношении контента
Киев • УНН
ФТК проверяет, соблюдал ли YouTube собственные правила при блокировке аккаунтов и удалении контента. Компании пока не предъявлены обвинения.
Федеральная торговая комиссия США расследует деятельность YouTube из-за возможного нарушения законов о защите прав потребителей при блокировке аккаунтов и ограничении контента. Расследование находится на завершающей стадии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По данным источников издания, FTC с прошлого года проверяет, соблюдал ли YouTube собственные правила пользования, когда удалял контент, понижал его рейтинг или блокировал учетные записи. В частности, агентство выясняет, могли ли условия платформы вводить пользователей в заблуждение, из-за чего они считали, что имеют право публиковать определенный контент, но впоследствии он удалялся или их аккаунты блокировались.
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Какие именно учетные записи стали предметом проверки, пока неизвестно. Компанию пока не обвиняли в нарушении закона, а само расследование может завершиться без иска или других правоохранительных мер.
В FTC обращают внимание на правила соцсетей
YouTube и другие социальные платформы блокировали аккаунты Дональда Трампа и других политиков после штурма Капитолия США 6 января 2021 года. YouTube также удалял материалы о вакцинах и COVID-19, которые, по мнению компании, нарушали ее правила в отношении дезинформации.
Глава FTC Эндрю Фергюсон ранее заявлял, что компании должны соблюдать собственные правила в отношении контента и свободы слова.
Какими бы ни были ваши правила, вы должны их соблюдать. Вы не можете предлагать потребителям одну форму политики, когда они решают, использовать ли вашу платформу, а затем на практике иметь совершенно другую
По данным Bloomberg, расследование проводят юристы Бюро защиты прав потребителей FTC. В случае подачи иска YouTube может заключить соглашение с ведомством или оспаривать претензии в суде.
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