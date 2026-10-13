YouTube обмежив доступ до ще 39 каналів, що поширювали російську пропаганду
Київ • УНН
YouTube обмежив або видалив 39 каналів російських артистів і пропагандистів, які підтримують війну та режим путіна. Серед них - канали "Маша і ведмідь".
Відеохостинг YouTube продовжує обмежувати поширення російської пропаганди в Україні. Цього разу під блокування потрапили ще 39 каналів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Йдеться про плейлисти російських артистів, які підтримують війну проти України та путінський режим, а також канали пропагандистського мультсеріалу "Маша і ведмідь" різними мовами
Зокрема, обмежено доступ або повністю видалено канали російських артистів і пропагандистів: олега газманова, миколи баскова, лоліти, діми білана, басти, михайла боярського, шамана, дениса майданова та інших.
Нагадаємо
росія поширює ШІ-відео, де герої "Маші та Ведмедя" й "Фіксиків" убивають карикатурних українців. ЦПД закликав блокувати російський контент.
Також у вересні в Україні заблокували 31 YouTube-канал російських артистів, пропагандистів і підсанкційних компаній. Рішення стосується філіпа кіркорова, григорія лепса, сергія лазарєва, валерії, лариси доліної, ірини аллєгрової та гурту "пелагея", юлії чичеріної, анни нетребко та василя герелла.
У Молдові не рекомендують проводити концерти низки російських артистів через ризики для нацбезпеки - ЦПД26.06.26, 18:36 • 12489 переглядiв