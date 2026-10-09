рф використовує героїв дитячих мультфільмів для пропаганди ненависті до українців - ЦПД

$44.850.0150.140.02
ukenru
14:20 • 3194 перегляди
москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсівVideo
13:40 • 9192 перегляди
рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для УкраїниPhoto
13:36 • 9668 перегляди
Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ
13:19 • 7798 перегляди
В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться
12:26 • 12301 перегляди
У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча
12:05 • 12655 перегляди
Зеленський розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ: модифіковані FP-1 та Ан-196 RSPhotoVideo
09:51 • 17782 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
09:35 • 30578 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
09:11 • 19626 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
9 жовтня, 08:02 • 27929 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
75%
747мм
Популярнi новини
Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми9 жовтня, 04:48 • 16615 перегляди
Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси9 жовтня, 04:53 • 14703 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo9 жовтня, 04:58 • 19225 перегляди
Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область9 жовтня, 05:49 • 11955 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 59864 перегляди
Публікації
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати14:39 • 164 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto13:46 • 5620 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 30588 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 59940 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
9 жовтня, 05:59 • 48768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка УорренаPhotoVideo14:03 • 2788 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto12:23 • 7230 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 7694 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 10003 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 11107 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Північний потік
Техніка
Х-101

рф використовує героїв дитячих мультфільмів для пропаганди ненависті до українців - ЦПД

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

росія поширює ШІ-відео, де герої "Маші та Ведмедя" й "Фіксиків" убивають карикатурних українців. ЦПД закликав блокувати російський контент.

рф використовує героїв дитячих мультфільмів для пропаганди ненависті до українців - ЦПД

росія використовує героїв популярних мультфільмів для поширення ненависті до українців: у соцмережах поширюють створені штучним інтелектом відео, в яких знайомі дітям персонажі вбивають українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними Центру, у соціальних мережах поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У них герої мультсеріалів "Маша та Ведмідь", "Фіксики" та інших анімаційних проєктів убивають карикатурно зображених українців.

Таким чином, контент із впізнаваними персонажами, який зазвичай асоціюється з дитячою аудиторією, використовують для поширення пропаганди та формування ворожого ставлення до українців.

Отруєння пропагандою дитячої аудиторії вкотре підтверджує необхідність повного блокування російського медіаконтенту у світі

- наголошують у ЦПД.

російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі - ЦПД08.10.26, 02:47 • 26904 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
ШІ (штучний інтелект)
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Україна