рф використовує героїв дитячих мультфільмів для пропаганди ненависті до українців - ЦПД
Київ • УНН
росія поширює ШІ-відео, де герої "Маші та Ведмедя" й "Фіксиків" убивають карикатурних українців. ЦПД закликав блокувати російський контент.
росія використовує героїв популярних мультфільмів для поширення ненависті до українців: у соцмережах поширюють створені штучним інтелектом відео, в яких знайомі дітям персонажі вбивають українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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За даними Центру, у соціальних мережах поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У них герої мультсеріалів "Маша та Ведмідь", "Фіксики" та інших анімаційних проєктів убивають карикатурно зображених українців.
Таким чином, контент із впізнаваними персонажами, який зазвичай асоціюється з дитячою аудиторією, використовують для поширення пропаганди та формування ворожого ставлення до українців.
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