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російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі - ЦПД

Київ • УНН

 • 578 перегляди

росія активізувала кампанію, що ставить під сумнів убивства окупантів у Бучі. ЦПД наголошує: росіяни катували й убивали мирних жителів.

російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі - ЦПД

російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, цілеспрямовано працюючи на західну аудиторію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у такий спосіб росія намагається відвернути увагу світової спільноти від нарощування терору проти цивільного населення України.

До кампанії долучилися іноземні медіаперсони. Зокрема, лояльний до рф ірландський блогер із великою аудиторією випустив відео, де намагається поставити під сумнів офіційні дані про вбивства мешканців Бучі російською армією, маніпулюючи списками загиблих

- йдеться у статті.

Вказується, що насправді це відео - лише переказ давніх російських наративів, які раніше просували офіційні представники рф.

"Автор навмисно зміщує фокус на окремі деталі, щоб розмити головне: під час окупації Бучі російська армія чинила воєнні злочини, катуючи та вбиваючи мирних українців", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У вересні кремль презентував пропагандистський "звіт", наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі.

росія залучила псевдоекспертів для виправдання злочинів у Бучі - ЦПД06.10.26, 07:15 • 4706 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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