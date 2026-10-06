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росія залучила псевдоекспертів для виправдання злочинів у Бучі - ЦПД

Київ • УНН

 • 2286 перегляди

російська пропаганда через псевдофактчекерів ставить під сумнів кількість жертв у Бучі. ЦПД назвав це тактикою дискредитації доказів.

росія залучила псевдоекспертів для виправдання злочинів у Бучі - ЦПД

російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію з виправдання воєнних злочинів окупаційної армії в Бучі, залучаючи кишенькових "іноземних експертів" та псевдофактчекерів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу рупори кремля поширюють заяви одного зі спікерів створеної москвою так званої "Міжнародної асоціації з фактчекінгу", який цинічно поставив під сумнів кількість жертв і запропонував "притягнути Україну до відповідальності" за звинувачення росії у розстрілах цивільних.

Використання фейкових "міжнародних" структур і заангажованих псевдоекспертів - це відпрацьована тактика кремля

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що подібні "аналітики" працюють на те, щоб розмити доказову базу та дискредитувати офіційні висновки міжнародних слідчих груп.

Нагадаємо

У вересні кремль презентував пропагандистський "звіт", наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі.

росія запустила нову кампанію для заперечення злочинів у Бучі, звинувачують ООН - ЦПД19.09.26, 07:31 • 3389 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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