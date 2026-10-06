росія залучила псевдоекспертів для виправдання злочинів у Бучі - ЦПД

Американські бомбардувальники передислокували з Британії через загрозу, пов'язану з Іраном - Трамп

Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною

Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв

кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД