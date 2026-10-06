росія залучила псевдоекспертів для виправдання злочинів у Бучі - ЦПД
Київ • УНН
російська пропаганда через псевдофактчекерів ставить під сумнів кількість жертв у Бучі. ЦПД назвав це тактикою дискредитації доказів.
російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію з виправдання воєнних злочинів окупаційної армії в Бучі, залучаючи кишенькових "іноземних експертів" та псевдофактчекерів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що цього разу рупори кремля поширюють заяви одного зі спікерів створеної москвою так званої "Міжнародної асоціації з фактчекінгу", який цинічно поставив під сумнів кількість жертв і запропонував "притягнути Україну до відповідальності" за звинувачення росії у розстрілах цивільних.
Використання фейкових "міжнародних" структур і заангажованих псевдоекспертів - це відпрацьована тактика кремля
Там підкреслюють, що подібні "аналітики" працюють на те, щоб розмити доказову базу та дискредитувати офіційні висновки міжнародних слідчих груп.
Нагадаємо
У вересні кремль презентував пропагандистський "звіт", наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі.
росія запустила нову кампанію для заперечення злочинів у Бучі, звинувачують ООН - ЦПД19.09.26, 07:31 • 3389 переглядiв