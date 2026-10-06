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Россия привлекла псевдоэкспертов для оправдания преступлений в Буче — ЦПД

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

Российская пропаганда через псевдофактчекеров ставит под сомнение количество жертв в Буче. ЦПД назвал это тактикой дискредитации доказательств.

Россия привлекла псевдоэкспертов для оправдания преступлений в Буче — ЦПД

Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию по оправданию военных преступлений оккупационной армии в Буче, привлекая карманных "иностранных экспертов" и псевдофактчекеров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на этот раз рупоры кремля распространяют заявления одного из спикеров созданной москвой так называемой "Международной ассоциации по фактчекингу", который цинично поставил под сомнение количество жертв и предложил "привлечь Украину к ответственности" за обвинения россии в расстрелах мирных жителей.

Использование фейковых "международных" структур и ангажированных псевдоэкспертов — это отработанная тактика кремля

— указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что подобные "аналитики" работают для того, чтобы размыть доказательную базу и дискредитировать официальные выводы международных следственных групп.

Напомним

В сентябре кремль презентовал пропагандистский "отчет", наполненный манипуляциями и фейками о событиях в Буче.

Россия запустила новую кампанию по отрицанию преступлений в Буче, обвиняют ООН — ЦПД19.09.26, 07:31 • 3389 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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