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российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

россия активизировала кампанию, ставящую под сомнение убийства оккупантами жителей Бучи. ЦПД подчеркивает: россияне пытали и убивали мирных жителей.

российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД

Российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, целенаправленно работая на западную аудиторию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом Россия пытается отвлечь внимание мирового сообщества от усиления террора против гражданского населения Украины.

К кампании присоединились иностранные медиаперсоны. В частности, лояльный к РФ ирландский блогер с большой аудиторией выпустил видео, в котором пытается поставить под сомнение официальные данные об убийствах жителей Бучи российской армией, манипулируя списками погибших

- говорится в статье.

Указывается, что на самом деле это видео — лишь пересказ давних российских нарративов, которые ранее продвигали официальные представители РФ.

"Автор намеренно смещает фокус на отдельные детали, чтобы размыть главное: во время оккупации Бучи российская армия совершала военные преступления, пытая и убивая мирных украинцев", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

В сентябре Кремль презентовал пропагандистский "отчёт", наполненный манипуляциями и фейками о событиях в Буче.

Россия привлекла псевдоэкспертов для оправдания преступлений в Буче — ЦПД06.10.26, 07:15 • 4710 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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