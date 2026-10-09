рф использует героев детских мультфильмов для пропаганды ненависти к украинцам — ЦПД
Киев • УНН
россия распространяет видео, созданные с помощью ИИ, где герои «Маши и Медведя» и «Фиксиков» убивают карикатурных украинцев. ЦПД призвал блокировать российский контент.
россия использует героев популярных мультфильмов для распространения ненависти к украинцам: в соцсетях распространяют созданные искусственным интеллектом видео, в которых знакомые детям персонажи убивают украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Подробности
По данным Центра, в социальных сетях распространяются видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них герои мультсериалов "Маша и Медведь", "Фиксики" и других анимационных проектов убивают карикатурно изображённых украинцев.
Таким образом, контент с узнаваемыми персонажами, который обычно ассоциируется с детской аудиторией, используют для распространения пропаганды и формирования враждебного отношения к украинцам.
Отравление пропагандой детской аудитории в очередной раз подтверждает необходимость полной блокировки российского медиаконтента в мире
российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД08.10.26, 02:47 • 26928 просмотров