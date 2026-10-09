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рф использует героев детских мультфильмов для пропаганды ненависти к украинцам — ЦПД

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

россия распространяет видео, созданные с помощью ИИ, где герои «Маши и Медведя» и «Фиксиков» убивают карикатурных украинцев. ЦПД призвал блокировать российский контент.

рф использует героев детских мультфильмов для пропаганды ненависти к украинцам — ЦПД

россия использует героев популярных мультфильмов для распространения ненависти к украинцам: в соцсетях распространяют созданные искусственным интеллектом видео, в которых знакомые детям персонажи убивают украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Подробности

По данным Центра, в социальных сетях распространяются видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них герои мультсериалов "Маша и Медведь", "Фиксики" и других анимационных проектов убивают карикатурно изображённых украинцев.

Таким образом, контент с узнаваемыми персонажами, который обычно ассоциируется с детской аудиторией, используют для распространения пропаганды и формирования враждебного отношения к украинцам.

Отравление пропагандой детской аудитории в очередной раз подтверждает необходимость полной блокировки российского медиаконтента в мире

- подчёркивают в ЦПД.

российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД08.10.26, 02:47 • 26928 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
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