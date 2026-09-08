YouTube заблокував в Україні понад 30 каналів російських артистів-путіністів - ЦПД

YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів-путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що основна частина заблокованих каналів - це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.

Зокрема, заблоковано канали:

філіпа кіркорова, григорія лепса, сергія лазарєва та валерії;

лариси доліної, ірини аллєгрової та гурту «пелагея»;

співаків-пропагандистів дениса майданова, юлії чичеріної;

оперних виконавців анни нетребко та василя герелла.

Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній (зокрема "Kaspersky russia") - йдеться у повідомленні.

Вказується, що ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців і підтримували збройну агресію рф проти України.

Нагадаємо

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