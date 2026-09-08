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YouTube заблокировал в Украине более 30 каналов российских артистов-путинистов — ЦПД

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

В Украине заблокировали 31 YouTube-канал российских артистов, пропагандистов и подсанкционных компаний. Решение касается Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы "Пелагея", Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

YouTube заблокировал в Украине более 30 каналов российских артистов-путинистов — ЦПД

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов-путинистов, пропагандистов и лиц, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что основная часть заблокированных каналов — это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооружённую агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО.

В частности, заблокированы каналы:

  • Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева и Валерии; 
    • Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы «Пелагея»; 
      • певцов-пропагандистов Дениса Майданова, Юлии Чичериной;
        • оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло.

          Кроме того, заблокированы ресурсы компаний, находящихся под санкциями (в частности, "Kaspersky russia")

          — говорится в сообщении.

          Указывается, что эти ресурсы работали на российскую пропаганду, прославляли военных преступников и поддерживали вооружённую агрессию РФ против Украины.

          Напомним

          Минкульт Молдовы обнародовал список российских артистов, концерты которых не рекомендуются из-за угрозы национальной безопасности. Прямого запрета нет, однако организаторы будут нести ответственность за последствия.

          Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации31.07.26, 19:34 • 4379 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

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