YouTube заблокировал в Украине более 30 каналов российских артистов-путинистов — ЦПД
Киев • УНН
В Украине заблокировали 31 YouTube-канал российских артистов, пропагандистов и подсанкционных компаний. Решение касается Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы "Пелагея", Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.
YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов-путинистов, пропагандистов и лиц, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что основная часть заблокированных каналов — это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооружённую агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО.
В частности, заблокированы каналы:
- Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева и Валерии;
- Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы «Пелагея»;
- певцов-пропагандистов Дениса Майданова, Юлии Чичериной;
- оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло.
Кроме того, заблокированы ресурсы компаний, находящихся под санкциями (в частности, "Kaspersky russia")
Указывается, что эти ресурсы работали на российскую пропаганду, прославляли военных преступников и поддерживали вооружённую агрессию РФ против Украины.
Напомним
Минкульт Молдовы обнародовал список российских артистов, концерты которых не рекомендуются из-за угрозы национальной безопасности. Прямого запрета нет, однако организаторы будут нести ответственность за последствия.
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