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The Economist

Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации

Киев • УНН

 • 4471 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о масштабной российской пропагандистской кампании в Европе с использованием фото из Сеуты. Он призвал европейские страны полностью заблокировать все российские пропагандистские ресурсы.

Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации

Россия развернула масштабную пропагандистскую кампанию в Европе, используя фотографии из Сеуты для распространения дестабилизационных нарративов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, украинская сторона зафиксировала интенсивную информационную кампанию, к которой были привлечены пророссийские медиа.

"Мы зафиксировали интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе с использованием фотографий из Сеуты для распространения дестабилизации", – заявил Сибига.

Он отметил, что в медиа, которые аналитики идентифицировали как пророссийскую сеть во главе с "Правдой" и RT, появилось более 1500 материалов на эту тему. В частности, испаноязычная версия "Правды" опубликовала почти 300 таких сообщений, а каждая языковая редакция RT распространила более 25 новостей.

По словам министра, Москва уже много лет использует миграцию и другие чувствительные темы для нагнетания страха и дестабилизации европейских стран.

"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства – отрезать его", – подчеркнул Сибига.

Глава украинской дипломатии призвал европейские государства полностью заблокировать российские пропагандистские ресурсы.

"Все российские пропагандистские ресурсы должны быть полностью запрещены в каждой европейской стране, которая серьезно относится к своей национальной безопасности", – резюмировал он.

Украина и Израиль обсудили безопасность судоходства в Черном море и подготовку к годовщине Бабьего Яра29.07.26, 11:50 • 4342 просмотра

Андрей Тимощенков

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