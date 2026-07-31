Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о масштабной российской пропагандистской кампании в Европе с использованием фото из Сеуты. Он призвал европейские страны полностью заблокировать все российские пропагандистские ресурсы.
Россия развернула масштабную пропагандистскую кампанию в Европе, используя фотографии из Сеуты для распространения дестабилизационных нарративов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
По словам главы МИД, украинская сторона зафиксировала интенсивную информационную кампанию, к которой были привлечены пророссийские медиа.
"Мы зафиксировали интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе с использованием фотографий из Сеуты для распространения дестабилизации", – заявил Сибига.
Он отметил, что в медиа, которые аналитики идентифицировали как пророссийскую сеть во главе с "Правдой" и RT, появилось более 1500 материалов на эту тему. В частности, испаноязычная версия "Правды" опубликовала почти 300 таких сообщений, а каждая языковая редакция RT распространила более 25 новостей.
По словам министра, Москва уже много лет использует миграцию и другие чувствительные темы для нагнетания страха и дестабилизации европейских стран.
"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства – отрезать его", – подчеркнул Сибига.
Глава украинской дипломатии призвал европейские государства полностью заблокировать российские пропагандистские ресурсы.
"Все российские пропагандистские ресурсы должны быть полностью запрещены в каждой европейской стране, которая серьезно относится к своей национальной безопасности", – резюмировал он.
Украина и Израиль обсудили безопасность судоходства в Черном море и подготовку к годовщине Бабьего Яра29.07.26, 11:50 • 4342 просмотра