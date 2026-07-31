Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации

Россия развернула масштабную пропагандистскую кампанию в Европе, используя фотографии из Сеуты для распространения дестабилизационных нарративов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, украинская сторона зафиксировала интенсивную информационную кампанию, к которой были привлечены пророссийские медиа.

"Мы зафиксировали интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе с использованием фотографий из Сеуты для распространения дестабилизации", – заявил Сибига.

Он отметил, что в медиа, которые аналитики идентифицировали как пророссийскую сеть во главе с "Правдой" и RT, появилось более 1500 материалов на эту тему. В частности, испаноязычная версия "Правды" опубликовала почти 300 таких сообщений, а каждая языковая редакция RT распространила более 25 новостей.

По словам министра, Москва уже много лет использует миграцию и другие чувствительные темы для нагнетания страха и дестабилизации европейских стран.

"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства – отрезать его", – подчеркнул Сибига.

Глава украинской дипломатии призвал европейские государства полностью заблокировать российские пропагандистские ресурсы.

"Все российские пропагандистские ресурсы должны быть полностью запрещены в каждой европейской стране, которая серьезно относится к своей национальной безопасности", – резюмировал он.

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