Украина и Израиль обсудили безопасность судоходства в Черном море и подготовку к годовщине Бабьего Яра
Киев • УНН
Андрей Сибига проинформировал Гидеона Саара об усилении российского террора против гражданских судов. Стороны договорились поддерживать контакты на высоком уровне.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Стороны обсудили эскалацию российских атак в Черном море, их влияние на глобальную продовольственную безопасность, а также договорились поддерживать контакты на высоком уровне, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.
Детали
В ходе разговора Сибига проинформировал израильского коллегу об усилении российского террора против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море. По его словам, такие действия России создают угрозу глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как страны-импортера.
Также министр сообщил о подготовке Украины к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Я также рассказал моему коллеге о подготовке к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Мы договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в рамках международных организаций
Кроме того, в ходе телефонного разговора глава украинского МИД принял приглашение Гидеона Саара посетить Израиль по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.
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