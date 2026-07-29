Украина и Израиль обсудили безопасность судоходства в Черном море и подготовку к годовщине Бабьего Яра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Стороны обсудили эскалацию российских атак в Черном море, их влияние на глобальную продовольственную безопасность, а также договорились поддерживать контакты на высоком уровне, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

В ходе разговора Сибига проинформировал израильского коллегу об усилении российского террора против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море. По его словам, такие действия России создают угрозу глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как страны-импортера.

Также министр сообщил о подготовке Украины к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Я также рассказал моему коллеге о подготовке к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Мы договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в рамках международных организаций