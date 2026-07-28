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Иран не стремится к эскалации и ожидает от Украины возмещения ущерба после атаки на судно - Арагчи

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не стремится к эскалации после атаки на судно, но требует компенсации.

Иран не стремится к эскалации и ожидает от Украины возмещения ущерба после атаки на судно - Арагчи

Иран не стремится к эскалации и ожидает от Украины возмещения ущерба, причиненного в результате атаки на судно в Каспийском море. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает УНН.

Меня заверил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации. Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должно быть возмещение за причиненный ущерб 

- сообщил Арагчи.

Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности Тегерана28.07.26, 16:58 • 99277 просмотров

Ранее

Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи для откровенного разговора на фоне напряженности и подчеркнул - "наша цель — избежать ненужной эскалации".

Контекст

В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывает Anadolu. 

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это "не может остаться без ответа", назвав это нарушением Устава ООН.

Арагчи обвинил при этом Израиль, "чтобы втянуть Европу в свою войну".

Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в Россию для помощи ей в войне против Украины, сообщает The Times of Israel.

Антонина Туманова

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