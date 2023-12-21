Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два коротких списка Оскара-2024

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова попала в два шорт-листа нынешней премии "Оскар". Кинокартина претендует на номинации как лучший документальный и международный фильм. Об этом говорится в сообщении оргкомитета премии, передает УНН.

Детали

Американская киноакадемия объявила короткие списки премии "Оскар" в 10 категориях. Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" претендует на номинации в категории "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".

Украина представит на Оскаре документальный фильм "20 дней в Мариуполе"

Впервые украинский фильм попадает в категорию "Лучший международный фильм" в коротких списках. Из шортлистов формируют номинации на премию "Оскар". Их объявят 23 января 2024 года. Собственно церемония вручения премии состоится 10 марта 2024 года года.

О фильме

"20 дней в Мариуполе" - документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые российские бомбы начали падать на Мариуполь. Съемочная группа группа стала единственными представителями международных медиа в городе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.

Мировая премьера фильма состоялась 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance.

Фильм "20 дней в Мариуполе" вышел в американский прокат