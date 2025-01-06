"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

Музыкальный триллер Жака Одиара о мексиканском наркобароне, который начинает новую жизнь как женщина, также стал главным победителем вечера. Кроме того, ВВС пишет о триумфальном возвращении на «Золотой глобус» Деми Мур, которая получила лучшую женскую роль за роль в боди-хорроре и лучший драматический фильм - им стал «Бруталист» американского режиссера Брейди Корбета, передает УНН.

Детали

«Эмилия Перес» получает „Золотой глобус“ за лучший иностранный фильм.

Фильм Жака Одиара снят на испанском языке, но номинирован Францией, музыкальная драма рассказывает о мексиканском наркобароне, мечтающем сменить пол (Эмилия Перес отмечена в категории комедия/мюзикл).

Фильм «Эмилия Перес» был номинирован в десяти категориях. За роль в фильме американская актриса Зои Салданья была признана лучшей актрисой второго плана.

Также СМИ отмечают возвращение Деми Мур, - американская актриса получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. Она сыграла в фильме «Субстанция», режиссер Корали Фаржа.

Получая награду, 62-летняя актриса произнесла пылкую речь, в которой рассказала зрителям, что перед тем, как попасть на кастинг в «Субстанцию», она была «на низком уровне» в своей карьере.

Фильм «Бруталист» американского режиссера Брэйди Корбета получил «Золотой глобус» за лучший фильм-драму. Главную роль в трех с половиной часовой эпопее сыграл 51-летний Эдриен Броуди, который получил «Золотой глобус» за главную мужскую роль.

Среди прочих наград:

Себастьян Стэн получил Золотой глобус за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле: 42-летний американский актер румынского происхождения поразил ролью в черной комедии «Другой человек».

Победители в самых важных категориях фильмов:

Лучший драматический фильм - «Бруталист»

Лучшая комедия/мюзикл - «Эмилия Перес»

Лучший неанглоязычный фильм - Франция «Эмилия Перес»

Кинематографические и кассовые достижения - «Wicked»

Лучший режиссер - Брэйди Корбет «Бруталист»

Лучший актер драматического фильма - Эдриен Броуди «Бруталист»

Лучшая женская роль в драматическом фильме - Фернанда Торрес «Я все еще здесь»

Лучший актер комедия/мюзикл - Себастьян Стэн «Другой человек»

Лучшая актриса комедия/мюзикл - Деми Мур «The Substance»

Лучший актер второго плана - Киран Калкин «Настоящая боль»

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана «Эмилия Перес»

Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор и Аттикус Росс «Челленджеры».

Напомним,

Три украинских фильма попали в лонглист премии «Оскар 2025». Среди них «Ля Палисиада», «Фарфоровая война» и «Мирные люди».

Биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил «Оскар» за лучший фильм, а также шесть других наград, в частности за лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучший монтаж, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

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