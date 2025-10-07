Блогерка Мандзюк одягнула світшот із зображенням Бандери для поїздки до Польщі: чому її розкритикували українці

Блогерка Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі. Однак, її розкритикували українці, які перебувають у Польщі, передає УНН.

Деталі

Блогерка оприлюднила в Instagram світлину, на якій вона у худі із зображенням Степана Бандери, а також додала підпис: "Дрескод на кордоні із Польщею". Ця публікація блогерки викликала чимало критичних коментарів від українців, що перебувають в Польщі.

Як це можна подібне порівняти? Вчора, від українців в Польщі, я отримала такі зауваження. Не від поляків! Бо закон у них такий не прийнятий, а лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює росія, а українці вже і ведуться. Мені соромно за тих, хто не знає історію України, не шанують власних героїв, які виборювали нашу свободу. Досі так легко прогинаються під ще радянські міфи і не відстоюють нашу спадщину за кордоном! - підписала stories Мандзюк, додавши скрін, де один із користувачів відповів їй, що вдягнути світшот із зображенням Бандери “це все одно, що прийти в Україну у футболці з путіним".

У наступному сторіс вона додала, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність.

Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, бо я знаю, що правда за мною. Бути вірним собі та своїй історії, країні - набагато важливіше для мене, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноцид та вбивав сотні тисяч українських душ - заявила Мандзюк.

Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"

Нагадаємо

