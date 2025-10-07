$41.340.11
15:10 • 20080 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 22550 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 20834 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 24637 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 24361 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 50384 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45726 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72955 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60438 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57314 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

7 жовтня, 07:13 • 50382 перегляди
Блогерка Мандзюк одягнула світшот із зображенням Бандери для поїздки до Польщі: чому її розкритикували українці

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Блогерка Олена Мандзюк одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію. Це викликало критику з боку українців, які перебувають у Польщі.

Блогерка Мандзюк одягнула світшот із зображенням Бандери для поїздки до Польщі: чому її розкритикували українці

Блогерка Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі. Однак, її розкритикували українці, які перебувають у Польщі, передає УНН.

Деталі

Блогерка оприлюднила в Instagram світлину, на якій вона у худі із зображенням Степана Бандери, а також додала підпис: "Дрескод на кордоні із Польщею". Ця публікація блогерки викликала чимало критичних коментарів від українців, що перебувають в Польщі.

Як це можна подібне порівняти? Вчора, від українців в Польщі, я отримала такі зауваження. Не від поляків! Бо закон у них такий не прийнятий, а лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює росія, а українці вже і ведуться. Мені соромно за тих, хто не знає історію України, не шанують власних героїв, які виборювали нашу свободу. Досі так легко прогинаються під ще радянські міфи і не відстоюють нашу спадщину за кордоном! 

- підписала stories Мандзюк, додавши скрін, де один із користувачів відповів їй, що вдягнути світшот із зображенням Бандери “це все одно, що прийти в Україну у футболці з путіним".

У наступному сторіс вона додала, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність.

Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, бо я знаю, що правда за мною. Бути вірним собі та своїй історії, країні - набагато важливіше для мене, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноцид та вбивав сотні тисяч українських душ

 - заявила Мандзюк.

Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29.09.25, 23:10 • 13322 перегляди

Нагадаємо

Волонтерка та блогерка Олена Мандзюк звернулася до блогерки Анни Алхім із пропозицією особисто приєднатися до гуманітарної поїздки на фронт, на що та погодилася.

Павло Башинський

Суспільство
Державний кордон України
благодійність
Україна
Польща