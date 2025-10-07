Блогерка Мандзюк одягнула світшот із зображенням Бандери для поїздки до Польщі: чому її розкритикували українці
Київ • УНН
Блогерка Олена Мандзюк одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію. Це викликало критику з боку українців, які перебувають у Польщі.
Блогерка Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі. Однак, її розкритикували українці, які перебувають у Польщі, передає УНН.
Деталі
Блогерка оприлюднила в Instagram світлину, на якій вона у худі із зображенням Степана Бандери, а також додала підпис: "Дрескод на кордоні із Польщею". Ця публікація блогерки викликала чимало критичних коментарів від українців, що перебувають в Польщі.
Як це можна подібне порівняти? Вчора, від українців в Польщі, я отримала такі зауваження. Не від поляків! Бо закон у них такий не прийнятий, а лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює росія, а українці вже і ведуться. Мені соромно за тих, хто не знає історію України, не шанують власних героїв, які виборювали нашу свободу. Досі так легко прогинаються під ще радянські міфи і не відстоюють нашу спадщину за кордоном!
У наступному сторіс вона додала, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність.
Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, бо я знаю, що правда за мною. Бути вірним собі та своїй історії, країні - набагато важливіше для мене, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноцид та вбивав сотні тисяч українських душ
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29.09.25, 23:10 • 13322 перегляди
Нагадаємо
Волонтерка та блогерка Олена Мандзюк звернулася до блогерки Анни Алхім із пропозицією особисто приєднатися до гуманітарної поїздки на фронт, на що та погодилася.