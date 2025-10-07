Блогер Мандзюк надела свитшот с изображением Бандеры для поездки в Польшу: почему ее раскритиковали украинцы
Киев • УНН
Блогер Елена Мандзюк надела свитшот с изображением Степана Бандеры во время поездки в Польшу, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую позицию. Это вызвало критику со стороны украинцев, находящихся в Польше.
Блогер Елена Мандзюк, чтобы показать свою проукраинскую позицию, надела свитшот с изображением Степана Бандеры во время поездки в Польшу. Однако ее раскритиковали украинцы, находящиеся в Польше, передает УНН.
Детали
Блогер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она в худи с изображением Степана Бандеры, а также добавила подпись: "Дресс-код на границе с Польшей". Эта публикация блогера вызвала немало критических комментариев от украинцев, находящихся в Польше.
Как это можно подобное сравнить? Вчера, от украинцев в Польше, я получила такие замечания. Не от поляков! Потому что закон у них такой не принят, а лишь ведется подобная антиукраинская политика, которую подпитывает россия, а украинцы уже и ведутся. Мне стыдно за тех, кто не знает историю Украины, не уважают собственных героев, которые боролись за нашу свободу. До сих пор так легко прогибаются под еще советские мифы и не отстаивают наше наследие за границей!
В следующем сторис она добавила, что не боится быть собой и отстаивать украинскую идентичность.
Я не боюсь ни россиян, ни поляков, ни кого-либо другого, потому что я знаю, что правда за мной. Быть верным себе и своей истории, стране - гораздо важнее для меня, чем прогибаться под антиукраинскую пропаганду от тех, кто не признавал Украину как государство, создавал геноцид и убивал сотни тысяч украинских душ
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"29.09.25, 23:10 • 13322 просмотра
Напомним
Волонтер и блогер Елена Мандзюк обратилась к блогеру Анне Алхим с предложением лично присоединиться к гуманитарной поездке на фронт, на что та согласилась.