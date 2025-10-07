Блогер Мандзюк надела свитшот с изображением Бандеры для поездки в Польшу: почему ее раскритиковали украинцы

Блогер Елена Мандзюк, чтобы показать свою проукраинскую позицию, надела свитшот с изображением Степана Бандеры во время поездки в Польшу. Однако ее раскритиковали украинцы, находящиеся в Польше, передает УНН.

Блогер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она в худи с изображением Степана Бандеры, а также добавила подпись: "Дресс-код на границе с Польшей". Эта публикация блогера вызвала немало критических комментариев от украинцев, находящихся в Польше.

Как это можно подобное сравнить? Вчера, от украинцев в Польше, я получила такие замечания. Не от поляков! Потому что закон у них такой не принят, а лишь ведется подобная антиукраинская политика, которую подпитывает россия, а украинцы уже и ведутся. Мне стыдно за тех, кто не знает историю Украины, не уважают собственных героев, которые боролись за нашу свободу. До сих пор так легко прогибаются под еще советские мифы и не отстаивают наше наследие за границей! - подписала stories Мандзюк, добавив скрин, где один из пользователей ответил ей, что надеть свитшот с изображением Бандеры “это все равно, что прийти в Украину в футболке с путиным".

В следующем сторис она добавила, что не боится быть собой и отстаивать украинскую идентичность.

Я не боюсь ни россиян, ни поляков, ни кого-либо другого, потому что я знаю, что правда за мной. Быть верным себе и своей истории, стране - гораздо важнее для меня, чем прогибаться под антиукраинскую пропаганду от тех, кто не признавал Украину как государство, создавал геноцид и убивал сотни тысяч украинских душ - заявила Мандзюк.

