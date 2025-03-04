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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На фронті 101 бойове зіткнення за добу: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, противник завдав 56 авіаударів та здійснив понад 5100 обстрілів. Найбільша активність спостерігалась на Покровському напрямку, де відбито 21 ворожу атаку.

На фронті 101 бойове зіткнення за добу: карта від Генштабу

За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення на фронті, найбільша активність ворога спостерігалась на курщині та на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ, показавши карту, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 керованих авіабомби, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 186 - із РСЗВ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 17 - із РСЗВ.

Наші воїни, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Мінус 1340 солдатів та сотні одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу04.03.25, 08:01 • 22708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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