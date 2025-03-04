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На фронте 101 боевое столкновение за сутки: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 25429 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение, противник нанес 56 авиаударов и совершил более 5100 обстрелов. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где отражена 21 вражеская атака.

На фронте 101 боевое столкновение за сутки: карта от Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение на фронте, наибольшая активность врага наблюдалась на курщине и на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ, показав карту, пишет УНН.

В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 56 авиационных ударов, сбросив 104 управляемых авиабомба, применил 2638 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч сто обстрелов, из них 186 - из РСЗО.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону Бочкового и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Ивановка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Старался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполевки.

На Сиверском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районе Временного Яра и в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Крымского и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Проминь, Даченское, Преображенка, Котлино, Улакли и Андреевка.

На Новопавловском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

На Гуляйпольском направлении захватчики пытались совершить наступление в направлении Привольного.

На Ореховском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в направлении Степного и близ Нестерянки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 29 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 308 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 17 - из РСЗО.

Наши воины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Минус 1340 солдатов и сотни единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки04.03.2025, 08:01 • 22708 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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