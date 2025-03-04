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Минус 1340 солдатов и сотни единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 22708 просмотра

Украинские военные ликвидировали 1340 российских военнослужащих и 244 единицы техники за прошедшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 879410 человек.

Минус 1340 солдатов и сотни единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. За минувшие сутки украинские военные нейтрализовали 1 340 вражеских солдат и 244 единицы вооружения и военной техники оккупантов. Об этом утром 04 марта сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 879410 (+1340) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10255 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 21298 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 24064 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1306 (0)
            • средств ПВО ‒ 1094 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27741 (+86)
                    • крылатых ракет ‒ 3085 (0)
                      • кораблей / катеров ‒ 28 (0)
                        • подводных лодок ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39428 (+101)
                            • специальной техники ‒ 3768 (0)

                              Данные уточняются

                              Напоминаем

                              За сутки 3 марта произошло 91 боевое столкновение, из них 19 на Покровском направлении. россияне нанесли 45 авиаударов и осуществили 4139 обстрелов, использовав 950 дронов-камикадзе.

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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