Минус 1340 солдатов и сотни единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
Украинские военные ликвидировали 1340 российских военнослужащих и 244 единицы техники за прошедшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 879410 человек.
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. За минувшие сутки украинские военные нейтрализовали 1 340 вражеских солдат и 244 единицы вооружения и военной техники оккупантов. Об этом утром 04 марта сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 879410 (+1340) человек ликвидировано
- танков ‒ 10255 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 21298 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 24064 (+45)
- РСЗВ ‒ 1306 (0)
- средств ПВО ‒ 1094 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27741 (+86)
- крылатых ракет ‒ 3085 (0)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39428 (+101)
- специальной техники ‒ 3768 (0)
Данные уточняются
Напоминаем
За сутки 3 марта произошло 91 боевое столкновение, из них 19 на Покровском направлении. россияне нанесли 45 авиаударов и осуществили 4139 обстрелов, использовав 950 дронов-камикадзе.
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