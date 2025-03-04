91 бойове зіткнення на фронті: що відбувається на кожному напрямку

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35878 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 59448 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 61490 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65739 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77128 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61409 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59357 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127248 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82924 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232549 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13996 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13180 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16141 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 10883 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25952 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95616 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127248 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232549 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408372 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16364 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23782 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24601 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26499 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76829 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

91 бойове зіткнення на фронті: що відбувається на кожному напрямку

Київ • УНН

 • 24551 перегляди

За добу 3 березня відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку. росіяни завдали 45 авіаударів та здійснили 4139 обстрілів, використавши 950 дронів-камікадзе.

91 бойове зіткнення на фронті: що відбувається на кожному напрямку

Від початку доби 3 березня на російсько-українському фронті відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 – на Покровському напрямку. Про це інформує УНН із посиланням на вечірній звіт Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 03.03.2025 на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення.

російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового та Красного Першого, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили атаку.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії ворога в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку три ворожі штурми в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного стримали українські підрозділи, завдавши противнику втрат.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське та Торецьк. На даний час всі боєзіткнення завершились.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 241 окупанта, 132 з них - безповоротно. Також знищено шість пунктів управління БпЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати, п’ять антен управління БпЛА, засіб РЕБ, наземний дрон, дві антени зв’язку та три супутникових термінали противника, крім того, суттєво пошкоджено один тягач МТЛБ, чотири гармати та два автомобілі

- йдеться у дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний - вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Скудного, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного, атаку відбито. Авіаударів зазнали Залізничне, Новопіль та Червона Криниця.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки, ще два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів керованими авіаційними бомбами зазнали Омельник та Єгорівка.

В Курській області українські захисники відбили 29 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Нагадаємо

На території росії безпілотники атакували нафтобазу в районі Чортково, спричинивши пожежу. Це одна з серії атак українських дронів по російських об'єктах, включаючи удари по НПЗ у Рязані та Тульській області.

Адміністрація Трампа призупиняє фінансування поставок зброї для України - WSJ03.03.25, 23:45 • 81053 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Дональд Трамп
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93