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91 боевое столкновение на фронте: что происходит на каждом направлении

Киев • УНН

 • 24549 просмотра

За сутки 3 марта произошло 91 боевое столкновение, из них 19 на Покровском направлении. россияне нанесли 45 авиаударов и осуществили 4139 обстрелов, использовав 950 дронов-камикадзе.

91 боевое столкновение на фронте: что происходит на каждом направлении

С начала суток 3 марта на российско-украинском фронте произошло 91 боевое столкновение, из них 19 – на Покровском направлении. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации на 22:00 03.03.2025 на фронте зафиксировано 91 боевое столкновение.

российские захватчики нанесли 45 авиаударов, применив 73 КАБ. Кроме того, россияне привлекли для поражения 950 дронов-камикадзе и осуществили 4139 обстрелов по позициям наших войск и населённым пунктам

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкового и Красного Первого, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших оборонцев в районе Загризового. Украинские защитники отбили атаку.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалёку от Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки, три боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили штурмовые действия врага в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении три вражеских штурма в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечиного были остановлены украинскими подразделениями, нанеся противнику потери.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Крымское и Торецк. На данный момент все боестолкновения завершились.

С начала этого дня, на Покровском направлении захватнические подразделения 19 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Лысовка, Промень, Даченское, Преображенка, Котлине, Улаклы и Андреевка.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины нейтрализовали 241 оккупанта, 132 из них - безвозвратно. Также уничтожено шесть пунктов управления БПЛА, 18 единиц автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки, пять антенн управления БПЛА, средство РЭБ, наземный дрон, две антенны связи и три спутниковых терминала противника, кроме того, существенно поврежден один тягач МТЛБ, четыре пушки и два автомобиля

- речь идет в посте.

На Новопавлівском направлении враг также активен - восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Бурлацкого и Скудного, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчики пытались осуществить наступ в направлении Привольного, атаку отбили. Авиаударов подверглись Железнодорожное, Новополь и Красная Криница.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника в направлении Степового и возле Нестерянки, еще два боя все еще продолжаются. Авиаударов управляемыми авиационными бомбами подверглись Омельник и Егоривка.

В Курской области украинские защитники отразили 29 вражеских атак. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также осуществил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

- сообщает Генштаб ВСУ.

На Днепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Напоминаем

На территории россии беспилотники атаковали нефтебазу в районе Чорткова, вызвав пожар. Это одна из серии атак украинских дронов по российским объектам, включая удары по НПЗ в Рязани и Тульской области.

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ03.03.25, 23:45 • 81051 просмотр

Вита Зеленецкая

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