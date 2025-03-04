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Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Киев • УНН

 • 81051 просмотра

США приостановили финансирование продажи нового оружия Украине через систему внешнего военного финансирования. Белый дом рассматривает возможность заморозки поставок оружия из резервов США.

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Дональда Трампа прекратила финансирование продажи нового оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из резервов США. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на неназванных нынешних и бывших официальных лиц в США, информирует УНН.

Детали

Указывается, что финансирование было прекращено на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. По словам источников издания, госсекретарь США Марко Рубио недавно подписал документ о снятии с Украины запрета, введенного Трампом, на иностранную помощь, но руководитель Управления госдепа по иностранной помощи Питер Марокко не отправил необходимое письмо в Пентагон.

Это привело к фактическому прекращению новых соглашений по оружию для Украины с использованием системы внешнего военного финансирования США, которой управляет Государственный департамент и оплачивает оружие для некоторых стран

- говорится в статье.

Также отмечается, что сегодня в Белом доме состоится совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении финансирования поставок оружия в Украину.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предполагает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы03.03.25, 14:59 • 83541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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