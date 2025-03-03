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Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Киев • УНН

 • 83541 просмотра

Президент Еврокомиссии представит странам-членам ЕС план укрепления европейской оборонной промышленности. План «Rearm Europe» будет представлен 4 марта через официальное письмо.

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует проинформировать страны-члены о своем плане укрепления европейской оборонной промышленности и военного потенциала ЕС Rearm Europe во вторник, 4 марта, пишет УНН.

Мы интенсивно готовим Европейский совет вместе с президентом Коштой. И действительно, завтра я проинформирую государства-члены письмом о плане перевооружения Европы (Rearm Europe). Нам, без всяких сомнений, необходимо масштабное усиление обороны. Мы хотим длительного мира. Но длительный мир может быть построен только на силе. А сила начинается с силы в нас самих. Такова цель плана, который я представлю государствам-членам завтра - перевооружение Европы (Rearm Europe)

- сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в понедельник.

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Юлия Шрамко

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