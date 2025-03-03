Фон дер Ляєн у вівторок ознайомить лідерів ЄС із планом переозброєння Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що планує поінформувати країни-члени про свій план зміцнення європейської оборонної промисловості та військового потенціалу ЄС Rearm Europe у вівторок, 4 березня, пише УНН.

Ми інтенсивно готуємо Європейську раду разом із президентом Коштою. І справді, завтра я проінформую держави-члени листом про план переозброєння Європи (Rearm Europe). Нам, без жодних сумнівів, необхідне масштабне посилення оборони. Ми хочемо тривалого миру. Але тривалий мир може бути збудований тільки на силі. А сила починається із сили в нас самих. Такою є мета плану, який я представлю державам-членам завтра - переозброєння Європи (Rearm Europe)