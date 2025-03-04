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Адміністрація Трампа призупиняє фінансування поставок зброї для України - WSJ

Київ • УНН

 • 81053 перегляди

США припинили фінансування продажу нової зброї Україні через систему зовнішнього військового фінансування. Білий дім розглядає можливість заморожування поставок зброї з резервів США.

Адміністрація Трампа призупиняє фінансування поставок зброї для України - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї з резервів США. Про це повідомляє WSJ із посиланням на неназваних нинішніх та колишніх офіційних осіб у США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що фінансування було припинено на тлі заморожування адміністрацією іноземної допомоги. За словами джерел видання, держсекретар США Марко Рубіо нещодавно підписав документ про звільнення України від заборони, введеної Трампом, щодо іноземної допомоги, але керівник Управління держдепу з іноземної допомоги Пітер Марокко не надіслав необхідного листа до Пентагону.

Це призвело до фактичного припинення нових угод щодо зброї для України з використанням системи зовнішнього військового фінансування США, якою керує Державний департамент і оплачує зброю для деяких країн

- йдеться у статті.

Також зазначається, що сьогодні у Білому домі відбудеться нарада, де буде розглянуто питання про призупинення фінансування поставок зброї в Україну.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо затвердив прискорене надання військової допомоги Ізраїлю на 4 млрд доларів. Рішення передбачає обхід бюрократичних процедур та скасування обмежень на експорт зброї.

Фон дер Ляєн у вівторок ознайомить лідерів ЄС із планом переозброєння Європи03.03.25, 14:59 • 83541 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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