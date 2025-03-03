У росії БПЛА атакували нафтобазу, сталася пожежа
Київ • УНН
На території росії безпілотники атакували нафтобазу в районі Чортково, спричинивши пожежу. Це одна з серії атак українських дронів по російських об'єктах, включаючи удари по НПЗ у Рязані та Тульській області.
У росії дрони атакували нафтобазу в районі Чортково. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, повідомляє УНН.
На відео, які ширяться у соцмережах, видно заграву від пожежі на нафтобазі у чортківському районі ростовської області.
Доповнення
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що в ніч на 23 лютого українські безпілотники здійснили атаку територією росії, у тому числі вглиб тилу ворога. У тульській області було зафіксовано попадання у районі нафтобази поблизу села Брусянське.
У лютому Генеральний штаб ЗСУ підтвердив поразку по Рязанському НПЗ у рязанській області та нафтобази в районі ФДКУ комбінат "8 березня" у Тульській області росії.