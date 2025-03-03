В россии БПЛА атаковали нефтебазу, произошел пожар
Киев • УНН
На территории россии беспилотники атаковали нефтебазу в районе Черткова, вызвав пожар. Это одна из серии атак украинских дронов по российским объектам, включая удары по НПЗ в Рязани и Тульской области.
В россии дроны атаковали нефтебазу в районе Чертково. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, сообщает УНН.
На видео, которые распространяются в соцсетях, видно зарево от пожара на нефтебазе в Чертковском районе Ростовской области.
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Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в ночь на 23 февраля украинские беспилотники совершили атаку на территорию россии, в том числе вглубь тыла врага. В Тульской области было зафиксировано попадание в районе нефтебазы недалеко от села Брусянское.
В феврале Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ в рязанской области и нефтебазы в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области россии.