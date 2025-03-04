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Мінус 1340 солдатів та сотні одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 22708 перегляди

Українські військові ліквідували 1340 російських військових та 244 одиниці техніки за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 879410 осіб.

Мінус 1340 солдатів та сотні одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. За минулу добу українські військові знешкодили 1 340 ворожих солдатів та 244 одиниці озброєння і військової техніки окупантів. Про це вранці 04 березня  повідомив Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 879410 (+1340) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10255 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 24064 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1306 (0)
            • засоби ППО ‒ 1094 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27741 (+86)
                    • крилаті ракети ‒ 3085 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39428 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3768 (0)

                              Дані уточнюються

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