Мінус 1340 солдатів та сотні одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. За минулу добу українські військові знешкодили 1 340 ворожих солдатів та 244 одиниці озброєння і військової техніки окупантів. Про це вранці 04 березня повідомив Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 879410 (+1340) осіб ліквідовано

танків ‒ 10255 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8)

артилерійських систем ‒ 24064 (+45)

РСЗВ ‒ 1306 (0)

засоби ППО ‒ 1094 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27741 (+86)

крилаті ракети ‒ 3085 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39428 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3768 (0)

Дані уточнюються

Нагадаємо

За добу 3 березня відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку. росіяни завдали 45 авіаударів та здійснили 4139 обстрілів, використавши 950 дронів-камікадзе.

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