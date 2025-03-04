Мінус 1340 солдатів та сотні одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
Українські військові ліквідували 1340 російських військових та 244 одиниці техніки за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 879410 осіб.
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. За минулу добу українські військові знешкодили 1 340 ворожих солдатів та 244 одиниці озброєння і військової техніки окупантів. Про це вранці 04 березня повідомив Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 879410 (+1340) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10255 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8)
- артилерійських систем ‒ 24064 (+45)
- РСЗВ ‒ 1306 (0)
- засоби ППО ‒ 1094 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27741 (+86)
- крилаті ракети ‒ 3085 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39428 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 3768 (0)
Дані уточнюються
Нагадаємо
За добу 3 березня відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку. росіяни завдали 45 авіаударів та здійснили 4139 обстрілів, використавши 950 дронів-камікадзе.
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