Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Ексклюзив
08:34 • 576 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 1368 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
03:44 • 11660 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 31363 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 50386 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 95178 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 141677 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90222 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87391 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67975 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадку
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 576 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 95176 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 383189 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Truth Social

Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 182 бойові зіткнення за добу, з яких 58 припали на Покровський напрямок. Ворог завдав чотири ракетні удари та 80 авіаційних, застосувавши 5132 дрони-камікадзе.

Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок, минулої доби на нього припала майже третина усіх боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 серпня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському - ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян 17 серпня: 940 солдатів та 43 артсистеми ліквідовано18.08.25, 07:20 • 2910 переглядiв

Юлія Шрамко

