Втрати росіян 17 серпня: 940 солдатів та 43 артсистеми ліквідовано
Київ • УНН
За добу 17 серпня російські війська втратили 940 солдатів та 43 артилерійські системи. Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 18.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1070890 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11118 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23148 (+5)
- артилерійських систем ‒ 31632 (+43)
- РСЗВ ‒ 1469 (+1)
- засоби ППО ‒ 1208 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51685 (+157)
- крилаті ракети ‒ 3558 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58937 (+116)
- спеціальна техніка ‒ 3942 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
