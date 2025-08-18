Втрати росіян 17 серпня: 940 солдатів та 43 артсистеми ліквідовано

За добу 17 серпня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів та 43 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1070890 (+940) осіб ліквідовано

танків ‒ 11118 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23148 (+5)

артилерійських систем ‒ 31632 (+43)

РСЗВ ‒ 1469 (+1)

засоби ППО ‒ 1208 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51685 (+157)

крилаті ракети ‒ 3558 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58937 (+116)

спеціальна техніка ‒ 3942 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

