Потери россиян 17 августа: 940 солдат и 43 артсистемы ликвидированы
За сутки 17 августа российские войска потеряли 940 солдат и 43 артиллерийские системы. Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1070890 (+940) человек ликвидировано
- танков ‒ 11118 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23148 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 31632 (+43)
- РСЗО ‒ 1469 (+1)
- средства ПВО ‒ 1208 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51685 (+157)
- крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58937 (+116)
- специальная техника ‒ 3942 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
