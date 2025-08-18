Потери россиян 17 августа: 940 солдат и 43 артсистемы ликвидированы

За сутки 17 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 43 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1070890 (+940) человек ликвидировано

танков ‒ 11118 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23148 (+5)

артиллерийских систем ‒ 31632 (+43)

РСЗО ‒ 1469 (+1)

средства ПВО ‒ 1208 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51685 (+157)

крылатые ракеты ‒ 3558 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58937 (+116)

специальная техника ‒ 3942 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет