Потери россиян 17 августа: 940 солдат и 43 артсистемы ликвидированы

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 августа, 18:51 • 17167 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 33008 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 38941 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 74391 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 131381 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 86329 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 83813 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67090 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54871 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248374 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярные новости
Трамп поддерживает предложение Путина о контроле РФ над Донбассом в обмен на мир - Fox News17 августа, 18:29 • 4260 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 11243 просмотра
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17 августа, 19:47 • 5224 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 21473 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08 • 3758 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 74427 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 372932 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 323358 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 326508 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 332837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 28814 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 24820 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 60534 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 49721 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180044 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Футбол
Шахед-136

Потери россиян 17 августа: 940 солдат и 43 артсистемы ликвидированы

Киев • УНН

 • 80 просмотра

За сутки 17 августа российские войска потеряли 940 солдат и 43 артиллерийские системы. Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.

Потери россиян 17 августа: 940 солдат и 43 артсистемы ликвидированы

За сутки 17 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 43 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1070890 (+940) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11118 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23148 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 31632 (+43)
          • РСЗО ‒ 1469 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1208 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51685 (+157)
                    • крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58937 (+116)
                            • специальная техника ‒ 3942 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

                              Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет18.08.25, 06:44 • 768 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Крылатая ракета
                              Зенитная война
                              Многоствольная ракетная установка
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат