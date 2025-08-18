$41.340.11
Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 182 боевых столкновениях за сутки, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Враг нанес четыре ракетных удара и 80 авиационных, применив 5132 дрона-камикадзе.

Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Самым горячим на фронте остается Покровское направление, за прошедшие сутки на него пришлась почти треть всех боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5132 дронов-камикадзе и совершили 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатнее, Отрадное.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодези.

На Сиверском направлении, в районах Григоровки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал в направлении населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малеевка, Вольное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском - враг совершил безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

