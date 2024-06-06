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Весільний обряд "читання корони" з Волині включили до культурної спадщини

Весільний обряд "читання корони" з Волині включили до культурної спадщини

Київ • УНН

 • 18330 перегляди

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесено весільний обряд «читання корони» з Волині та Рівненщини, який передбачає читання напутніх слів молодій родині з мудрими життєвими правилами та побажаннями.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини поповнився весільним обрядом "читання корони", повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Деталі

"МКІП додало весільний обряд "читання корони" з Волині до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України", - вказали у міністерстві.

Цей обряд, як вказано, відбувається на весіллях у громадах Волині та Рівненщини після так званого "викупу" нареченої, її коси чи туфельки. 

"Читець тримав на тарілці квітку з довгою білою стрічкою, яка символізувала довге і щасливе сімейне життя. Читалася "корона". Старший стрітник (головний сват) із озвученням кожного куплету ступав крок у напрямку нареченої. Коли всі куплети було прочитано, мати нареченої забирала з тарілки квітку зі стрічкою й чіпляла її молодій під фату, а читець розбивав тарілку на дрібні друзки "на щастя", - розповіли про обряд у міністерстві.

Текст "корони" в серйозній та жартівливій формі, як зазначається, носив характер напутніх слів молодій сім’ї із мудрими життєвими правилами та побажаннями. "Цей обряд існує донині. Його можна побачити на сучасних весіллях, але кількість куплетів сучасної "корони" скоротилася. Тексти змінюються кожним поколінням, додаються сучасні терміни й актуальні сюжети", - додали у МКІП.

Україна та ЮНЕСКО окреслили план збереження культурної спадщини в умовах війни21.03.24, 22:09 • 33687 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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