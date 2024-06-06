Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пополнился свадебным обрядом "чтение короны", сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

"МКПП добавило свадебный обряд "чтение короны" с Волыни в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины", - указали в министерстве.

Этот обряд, как указано, происходит на свадьбах в общинах Волыни и Ривненской области после так называемого "выкупа" невесты, ее косы или туфельки.

"Чтец держал на тарелке цветок с длинной белой лентой, которая символизировала долгую и счастливую семейную жизнь. Читалась "корона". Старший стритник (главный сват) с озвучиванием каждого куплета ступал шаг в направлении невесты. Когда все куплеты были прочитаны, мать невесты забирала с тарелки цветок с лентой и цепляла ее молодой под фату, а чтец разбивал тарелку на мелкие щепки "к счастью", - рассказали об обряде в министерстве.

Текст "короны" в серьезной и шутливой форме, как отмечается, носил характер напутственных слов молодой семье с мудрыми жизненными правилами и пожеланиями. "Этот обряд существует по сей день. Его можно увидеть на современных свадьбах, но количество куплетов современной "короны" сократилось. Тексты меняются каждым поколением, добавляются современные термины и актуальные сюжеты", - добавили в МКИП.

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