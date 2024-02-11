Протягом доби на фронті відбито понад 90 атак ворога: внаслідок дій зс рф знову є загиблі та поранені серед цивільного населення
Київ • УНН
За минулу добу на фронті було відбито понад 90 ворожих атак, а російсько-терористичні війська спричинили жертви серед мирного населення внаслідок ракетних та авіаударів.
За даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень: ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок дій російських загарбників. руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інфраструктура - є загиблі та поранені серед цивільного населення, передає УНН.
Деталі
Протягом минулої доби:
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Водяного Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку: Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ: протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
Обстріли росіянами населених пунктів України:
Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда, Дружба Сумської області; Варварівка, Вільхуватка Харківської області; Терни, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка, Вугледар Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Воїни ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.
Доповнення
Без суттєвих змін оперативна обстановка на Куп’янському напрямку, а також на Волинському та Поліському напрямках. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність
Нагадаємо
Станом на 11 лютого 2024 року втрати особового складу російських окупантів складають 395 200 осіб. Також Збройні сили України минулої доби знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем.
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