На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов

За минувшие сутки на левом берегу Днепра ВСУ отбили несколько атак российской армии. Вместе с тем враг не прекращает аэроразведку и продолжает давить артиллерийскими обстрелами, применяя большое количество ударных дронов и авиации.

Об этом передает УНН с ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг лелеет надежду выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Решился на 2 штурма, но традиционно с потерями отошел. - говорится в сообщении.

Относительно действий врага, - в частности указывается большое количество ударных дронов различных типов, которые используют сс рф, продолжается аэроразведка, а также оккупант прибегает к попыткам применения авиации. При этом захватчики не прекращают артиллерийский огонь.

Отмечается, что ВМФ рф держит на боевом дежурстве в море 10 кораблей: 9 - в Черном и 1 - в Азовском.

Неподалеку Новороссийска караулит надводный ракетоноситель, снаряжение которого - до 8 "Калибров".

Напомним,

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