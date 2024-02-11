На лівобережжі Дніпра окупанти зазнали втрат та відійшли після двох штурмів
Київ • УНН
Українські війська відбили два штурми російських військ на лівому березі Дніпра, але зазнали втрат і відступили, потрапивши під артилерійський обстріл і атаки безпілотників.
За минулу добу, на лівому березі Дніпра, ЗСУ відбили декілька атак російської армії. Разом з тим ворог не припиняє аеророзвідку та продовжує тиснути артилерійськими обстрілами, застосовуючи велику кількість ударних дронів та авіації.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна боротьба. Ворог плекає надію вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Наважився на 2 штурми, але традиційно із втратами відійшов.
Щодо дій ворога, - зокрема вказується велика кількість ударних дронів різних типів, які використовують зс рф, триває аеророзвідка, а також окупант вдається до спроб застосування авіації. При цьому загарбники не припиняють артилерійський вогонь.
Зазначається, що вмф рф тримає на бойовому чергуванні в морі 10 кораблів: 9 – у Чорному та 1 – у Азовському.
Неподалік новоросійська чатує надводний ракетоносій, спорядження якого – до 8 "Калібрів".
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