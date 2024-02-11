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ППО знищило 18 іранських БПЛА над Миколаївщиною. Пожежа у Миколаєві: є поранений

ППО знищило 18 іранських БПЛА над Миколаївщиною. Пожежа у Миколаєві: є поранений

Київ • УНН

 • 39787 перегляди

Вночі над Миколаївською областю Повітряні сили Збройних Сил України знищили 18 ударних безпілотників, хоча в результаті атаки в місті виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті та одна людина отримала поранення.

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БПЛА типу "Shahed 131/136". Проте внаслідок влучань у Миколаїв відбулося займання на відкритій території інфраструктурного об’єкту. Поранення дістала одна людина.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Уночі на 11 лютого Повітряні сили Збройних Сил України у Миколаївській області знищили 18 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Однак унаслідок ворожих атаки у місті Миколаєві сталося загоряння на відкритій території інфраструктурного об'єкту, яке оперативно було ліквідовано підрозділами ДСНС. Також пошкодження отримала адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі та газопровід. Одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості, але зараз їй надається вся необхідна медична допомога.

Також вчора та сьогодні вночі, 11 лютого, о 00:42, ворожі артилерійські обстріли були зафіксовані у Куцурубській громаді. В результаті атаки поселення Дмитрівка зазнало пошкоджень житлових будинків, але жертв серед цивільного населення не виявлено.

Додамо

10 лютого о 11:50 та 14:06 ворог виконав артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади, але на щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

Міський голова повідомляє про пожежу на одному з об'єктів у Миколаєві10.02.24, 23:49 • 35267 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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