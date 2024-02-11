ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 18 БПЛА типа "Shahed 131/136". Однако в результате попаданий в Николаев произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Ночью на 11 февраля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины в Николаевской области уничтожили 18 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Однако в результате вражеских атаки в городе Николаеве произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое оперативно было ликвидировано подразделениями ГСЧС. Также повреждения получило административное здание, жилые дома, автомобили и газопровод. Один человек получил ранения средней степени тяжести, но сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также вчера и сегодня ночью, 11 февраля, в 00:42, вражеские артиллерийские обстрелы были зафиксированы в Куцурубской громаде. В результате атаки поселение Дмитровка получило повреждения жилых домов, но жертв среди гражданского населения не обнаружено.

Добавим

10 февраля в 11:50 и 14:06 враг выполнил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады, но к счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве