ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый
Ночью над Николаевской областью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 18 ударных беспилотников, хотя в результате атаки в городе возник пожар на инфраструктурном объекте и один человек получил ранения.
Украина уничтожила 40 ударных беспилотников во время ночной операции по противовоздушной обороне
Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 40 ударных беспилотников во время ночной атаки 11 февраля.
В Швеции после кибератаки университетская больница вынуждена заказывать лекарства на бумаге и по факсу
Из-за кибератаки на ИТ-компанию Tietoevry шведская университетская больница была вынуждена заказывать лекарства для своего отделения торакальной интенсивной терапии с помощью бумаги, ручки и факса.
Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет
Силы противовоздушной обороны уничтожили все ударные беспилотники, нацеленные на Киев, в окрестностях города, жертв и разрушений в столице не зафиксировано.
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии, в которых принимают участие около 1100 солдат из разных стран для отработки действий в зимних условиях и защиты от потенциальных угроз со стороны россии и белоруси.
11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.
Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана
Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.
Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину
Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.
Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив
Восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня за предыдущие 24 часа, по данным тайваньских властей.
Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"
Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.