Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве

После конфликта посетитель взорвал гранату в российском центре медиации в калмыкии, в результате он погиб

В центре медиации и образования города элиста посетитель подорвал взрывное устройство после конфликта с сотрудниками. Он погиб, еще двое получили осколочные ранения.