Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве
Киев • УНН
На объекте в Николаеве произошел пожар. По словам мэра города пока не выяснены детали.
Пожар в Николаеве на одном из объектов. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Городской голова Сенкевич подтвердил информацию о возникновении пожара на одном из местных объектов Николаева.
Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото/видео
Пока отсутствуют конкретные сведения о причинах пожара и размере нанесенного ущерба. Выясняются детали.
Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве
На объекте в Николаеве произошел пожар. По словам мэра города пока не выяснены детали.
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