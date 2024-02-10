Міський голова повідомляє про пожежу на одному з об'єктів у Миколаєві

Пожежа у Миколаєві на одному з об'єктів. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

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Міський голова Сєнкевич підтвердив інформацію про виникнення пожежі на одному з місцевих об'єктів Миколаєва.

Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео - заявив Олександр Сєнкевич

Наразі відсутні конкретні відомості щодо причини пожежі та розміру завданих збитків. Зʼясовуються деталі.