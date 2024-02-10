Міський голова повідомляє про пожежу на одному з об'єктів у Миколаєві
Київ • УНН
На об'єкті в Миколаєві сталася пожежа. За словами мера міста доки не з'ясовані деталі.
Пожежа у Миколаєві на одному з об'єктів. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
Міський голова Сєнкевич підтвердив інформацію про виникнення пожежі на одному з місцевих об'єктів Миколаєва.
Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео
Наразі відсутні конкретні відомості щодо причини пожежі та розміру завданих збитків. Зʼясовуються деталі.