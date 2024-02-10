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Міський голова повідомляє про пожежу на одному з об'єктів у Миколаєві

Міський голова повідомляє про пожежу на одному з об'єктів у Миколаєві

Київ • УНН

 • 35268 перегляди

На об'єкті в Миколаєві сталася пожежа. За словами мера міста доки не з'ясовані деталі.

Пожежа у Миколаєві на одному з об'єктів. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Деталі

Міський голова Сєнкевич підтвердив інформацію про виникнення пожежі на одному з місцевих об'єктів Миколаєва.

Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео

- заявив Олександр Сєнкевич

Наразі відсутні конкретні відомості щодо причини пожежі та розміру завданих збитків. Зʼясовуються деталі.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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