В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений: враг нанес 3 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. В результате действий российских захватчиков. разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, инфраструктура - есть погибшие и раненые среди гражданского населения, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки:

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выемка, Роздоловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Водяного Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку: Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск: за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Обстрелы россиянами населенных пунктов Украины:

Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда, Дружба Сумской области; Варваровка, Ольховатка Харьковской области; Терны, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Антоновка, Угледар Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Красный Маяк, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.

Дополнение

Без существенных изменений оперативная обстановка на Купянском направлении, а также на Волынском и Полесском направлениях. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность

Напомним,

По состоянию на 11 февраля 2024 года потери личного состава российских оккупантов составляют 395 200 человек. Также Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем.

Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет