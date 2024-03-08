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За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 74 авіаційних атак, 101 залпових обстріла

Київ • УНН

 • 21389 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари, а також 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 74 авіаційних атак, 101 залпових обстріла

За добу відбулося 86 бойових зіткнення. рф завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари. Здійснено 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 4 ракетних та 74 авіаційних удари, а також здійснили 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Відтак були здійснені авіаційні удари по населених пунктах різних областей України, зокрема, Бабелівка (Сумська область), Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка (Харківська область), Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне (Донецька область), Роботине, Мала Токмачка (Запорізька область). Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Щодо напрямків:

Волинський та Поліський: без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: рф зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Куп'янський: ворог здійснив 2 атаки.

Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 13 атак противника.

Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 6 атак росіян.

Авдіївський напрямок: Захисники відбили 23 атаки ворога.

Новопавлівський напрямки: росіяни 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 2 атаки окупантів.

Херсонський напрямок: росіяни здійснили 3 безуспішних штурми позицій.

Додамо

Авіація Сил оборони нанесла удари по 11 районах, де зосереджено особовий склад противника. Підрозділами ракетних військ було завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла06.03.24, 07:19 • 34594 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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