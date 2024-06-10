В селищі на Волині оголосили карантин через виявлений випадок сказу: що відомо
Київ • УНН
У селі Кам’януха Волинської області були введені карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у домашньої кішки.
У селі Кам’януха Волинської області встановили карантинні обмеження через виявлений випадок сказу у домашнього кота. Про це УНН повідомляє із посиланням на районну військову адміністрацію.
Деталі
Сказ у кота підтвердили результати експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У зв’язку з цим, на засіданні протиепізоотичної комісії районної військової адміністрації затвердили відповідний план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання.
Територію села Кам’януха визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Разом із цим, компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію
За словами фахівців, на сказ у дикій природі почасти хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин – собаки та коти. Тож, щоб вберегти своїх домашніх улюбленців від цієї небезпечної хвороби, слід проводити вакцинацію. Її здійснюють в установах ветеринарної медицини.
Довідково
Сказ – це інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функцій центральної нервової системи та завжди закінчується летально. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Зараження інших відбувається через пошкодження шкіри, слизових оболонок, внаслідок укусів чи подряпин.
За підтримки ВООЗ Україна перейде на діагностику сказу у тварин за допомогою ПЛР-тестів14.05.24, 16:10 • 14127 переглядiв