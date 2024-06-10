В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно

В селе Каменуха Волынской области установили карантинные ограничения из-за выявленного случая бешенства у домашнего кота. Об этом УНН сообщает с ссылкой на районную военную администрацию.

Детали

Бешенство у кота подтвердили результаты экспертизы Волынской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В связи с этим, на заседании противоэпизоотической комиссии районной военной администрации утвердили соответствующий план мероприятий, направленный на ликвидацию очага заболевания.

Территорию села Каменуха определили неблагополучной и применили карантинные ограничения. Вместе с этим, компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию - говорится в заявлении районной военной администрации.

По словам специалистов, бешенством в дикой природе отчасти болеют лисы и волки, а из домашних животных – собаки и коты. Поэтому, чтобы уберечь своих домашних любимцев от этой опасной болезни, следует проводить вакцинацию. Ее осуществляют в учреждениях ветеринарной медицины.

Ссылка

Бешенство-это инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением функций центральной нервной системы и всегда заканчивается летальной источником возбудителя бешенства являются больные животные, которые выделяют вирус со слюной. Заражение других происходит из-за повреждения кожи, слизистых оболочек, вследствие укусов или царапин.

При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов